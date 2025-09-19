Российские военные показали кадры освобожденного Серебрянского лесничества

Подразделения Вооруженных сил России полностью установили контроль над Серебрянским лесничеством в Луганской народной республике, бои за которое продолжались с 2022 года, сообщает РИА Новости .

РИА Новости опубликовало первые кадры территории, на которых видны разрушенные украинские позиции, сгоревшая техника, предупреждения о минах на украинском и английском языках, а также серьезные повреждения лесного массива — деревья лишены листвы из-за интенсивных боевых действий.

Прорыв обороны ВСУ на этом участке лиманского направления произошел в июле 2025 года, когда российские войска продвинулись на глубину до пяти километров.

