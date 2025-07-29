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ВС РФ освободили Новоукраинку и Темировку в зоне СВО

Российские войска выбили ВСУ из двух населенных пунктов в зоне СВО. Они взяли под контроль Новоукраинку в Донецкой Народной Республике и Темировку в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село Новоукраинка в ДНР было освобождено в результате решительных действий бойцов группировки войск «Центр».

Темировка была взята под контроль подразделениями группировки войск «Восток». Таким образом, российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее ВС РФ освободили по одному населенному пункту в ДНР и Днепропетровской области. Речь идет о селах Зеленый Гай и Малиевка.