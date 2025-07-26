сегодня в 12:38

Российские силы освободили Зеленый Гай и Малиевку в зоне СВО

Бойцы группировки войск «Восток» ВС РФ выбили противника из двух населенных пунктов. Один находится в Донецкой Народной Республике России, а второй — в Днепропетровской области Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ДНР российские силы освободили село Зеленый Гай, расположенное неподалеку от Угледара.

В Днепропетровской области российские солдаты выбили противника из села Малиевка. Также были поражены соединения ВСУ.

Ранее бойцы ВС РФ освободили Варачино в Сумской области. Благодаря этому были улучшены позиции российских подразделений в регионе.