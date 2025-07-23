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Российские военные продолжают достигать целей специальной военной операции. В ходе выполнения очередного боевого задания бойцы Вооруженных сил России освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Варачино в Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

В освобождении населенного пункта от присутствия противника участвовали подразделения группировки войск «Север». Методичными и слаженными действиями они сумели взять под контроль Варачино.

Освобождение вышеуказанного населенного пункта улучшило позиции российских военных в Сумской области.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ вытеснили военных ВСУ из Новоторецкого в Донецкой Народной Республике. Теперь этот населенный пункт также находится под контролем российской армии.