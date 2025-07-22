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Бойцы «Центральной» группы поразили формирования пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка (ДНР) и Филия Днепропетровской области. В зоне ответственности группировки суточные потери ВСУ составили до 365 военных.

За сутки противовоздушная оборона Вооруженных сил РФ уничтожила две дальнобойных управляемых ракеты «Нептун» и 259 беспилотников самолетного типа.

Ранее армия России взяла под контроль населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в ДНР.