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Российские военные освободили от ВСУ еще 3 населенных пункта в зоне СВО

Российские войска делают успехи в зоне СВО. Так, они освободили от присутствия ВСУ еще три населенных пункта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» взяла под контроль Дегтярное в Харьковской области, а бойцы подразделения группировки войск «Днепр» — Каменское в Запорожской области.

Кроме того, российские войска освободили Попов Яр в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль бойцы подразделения группировки войск «Центр».

Также было нанесено поражение украинским формированиям около других населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что ВС РФ активно продвигаются под Харьковом. Так, они близки к тому, чтобы взять под боевой контроль трассу около Купянска.