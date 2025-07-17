Российские войска близки к тому, чтобы взять под боевой контроль трассу около Купянска в Харьковской области. При такой тенденции около 5 тыс. украинских солдат окажутся в огневом мешке, сообщает Mash .

Город обороняют четыре украинские бригады — 112-я и 114-я территориальной обороны, 14-я и 43-я — механизированный. Также их поддерживает 429-й беспилотный полк.

Тем не менее ВС РФ активно продвигаются на этом направлении. Так, российские бойцы из 7-й мотострелковой бригады наступают с севера на трассу Н-26. Она является ключевой для ротации и поставок боеприпасов ВСУ.

Как только российская армия возьмет дорогу под боевой контроль, то поставки снабжения ВСУ прекратятся. Тогда 5 тыс. украинских солдат окажутся в капкане. Им будет сложно обороняться, из-за чего они потерпят поражение. К тому же ВС РФ наступают еще и с юга от населенного пункта Кругляковка и с запада села Кисловка.

Как сообщала ранее пресс-служба Минобороны РФ, за сутки возле Купянска были ликвидированы более 230 бойцов ВСУ. Также украинские солдаты попали в огневой мешок в Покровском в ДНР и в Константиновке.

Между тем российские военные освободили Новохатское в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».