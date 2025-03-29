ВС РФ освободили от присутствия ВСУ Веселовку в Сумской области
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Российская армия освободила Веселовку в Сумской области в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны.
Успешно боевую задачу по освобождению от присутствия Вооруженных сил Украины выполнили подразделения группировки войск «Север». Российские военные вытеснили противника, провели зачистку и взяли под контроль Веселовку в Сумской области, улучшив свои позиции на линии соприкосновения.
Ранее российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Щербаки в Запорожской области. Этот населенный пункт теперь также под контролем ВС РФ.
У российских военных наблюдаются успехи и в Курской области. Там военные приближаются к границе с Украиной.