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ВС РФ освободили от присутствия ВСУ Веселовку в Сумской области

Российская армия освободила Веселовку в Сумской области в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны .

Успешно боевую задачу по освобождению от присутствия Вооруженных сил Украины выполнили подразделения группировки войск «Север». Российские военные вытеснили противника, провели зачистку и взяли под контроль Веселовку в Сумской области, улучшив свои позиции на линии соприкосновения.

Ранее российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Щербаки в Запорожской области. Этот населенный пункт теперь также под контролем ВС РФ.

У российских военных наблюдаются успехи и в Курской области. Там военные приближаются к границе с Украиной.