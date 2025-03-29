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Российские военные не дают сбежать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Сумскую область. В настоящее время ВС РФ переламывают ситуацию в населенном пункте Гуево под Курском в свою сторону, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Представители силовых структур сообщают, что украинская сторона планировала затянуть боевые действия в этом районе, чтобы впоследствии отступить в Сумскую область по лесным маршрутам. Однако российское командование, располагая информацией о таких намерениях, предприняло соответствующие тактические шаги для предотвращения отхода противника.

В настоящее время российские военнослужащие продолжают операцию по освобождению Гуева, методично нейтрализуя сопротивление элитных формирований украинских сил, которые оказались в затруднительном положении без возможности реализовать запланированное отступление.

Ранее сообщалось, что российские военные успешно приближаются к украинской границе в Курской области.