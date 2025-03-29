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ВС РФ в Курской области продвигаются к границе с Украиной

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) демонстрируют стабильное продвижение по направлению к государственной границе между Россией и Украиной в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны, пишет ТАСС .

Военное ведомство подтвердило, что российские войска успешно осуществляют операцию по вытеснению украинских военных подразделений из приграничной зоны Курской области. Ранее в сообщениях Минобороны упоминалось, что элитное подразделение десантно-штурмового казачьего полка из Феодосии взяло под контроль стратегически важную позицию украинских сил в приграничном районе Курщины.

Согласно предыдущей информации, предоставленной министерством обороны Российской Федерации, военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка, базирующегося в Феодосии, успешно установили контроль над стратегически значимым укрепленным объектом украинских вооруженных сил в приграничной зоне Курской области.

Ранее сообщалось, что российским военным осталось ликвидировать формирования Вооруженных сил Украины в трех населенных пунктах Курской области. После этого контроль над регионом будет находиться полностью у ВС РФ.