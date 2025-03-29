Солдатам ВС РФ осталось выбить бойцов ВСУ из трех населенных пунктов в Курской области для ее полного освобождения. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат» МО России генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Пока противник контролирует три населенных пункта в Курской области.

Стало известно, что житель Суджи в Курской области остался без дома. После этого он скончался в подвале в момент, когда прятался от ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц писал, что 8 из 43 тел, которые вернули в Россию в рамках обмена погибшими между РФ и Украиной, оказались мирными жителями Курской области. Этих людей вывезли в Сумскую область, где они умерли.