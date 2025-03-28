Коц: восемь возвращенных Украиной тел принадлежат гражданским из Курской области

Восемь из 43 тел, которые вернули в РФ в рамках российско-украинского обмена погибшими военными, — это мирные жители Курской области, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале . По его словам, ранее этих людей вывезли из Курской в Сумскую область, где они и скончались.

Обмен пленными произошел по формуле «43 на 909». По словам Коца, большинство из 909 возвращенных Киеву украинских военных погибли при вторжении под Курск.

Российская сторона получила 43 тела убитых, причем военными из них оказались только 35 человек, утверждает журналист.

«А еще восемь — тела мирных курян, ранее угнанных ВСУ на территорию Сумской области и умерших у них в плену», — написал Александр Коц.

Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявлял, что «пропорции обмена телами увеличились до 1 к 21», когда за одного погибшего россиянина отдавали 21 украинца. По его словам, это свидетельствует о «колоссальных потерях» в рядах ВСУ.