Рогов заявил об обмене одного погибшего российского военного на 21 украинца

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Москва вернула себе 43 убитых бойцов, Киев — 909, сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

«Пропорции обмена телами увеличились с традиционных 1 к 12 и 1 к 15 до 1 к 21», — написал политик.

По его словам, обмен телами, при котором одного российского армейца меняют на 21 украинца, «свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ».

27 марта Россия также передала Украине пятерых детей. Церемония воссоединения с семьями прошла в катарском посольстве в Москве. В феврале в столичном диппредставительстве Катара также состоялась передача двух детей, возвращенных с Украины в РФ.