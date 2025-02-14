Украина при посредничестве Катара передала России двух детей
Украинские власти при посредничестве Катара передали РФ двоих детей, чтобы они воссоединились с семьями, сообщает РБК.
Церемонию передачи провели в посольстве Катара в Москве.
Росси передали двух сестер, девочкам по 12 лет. Они жили у бабушки с дедушкой на Украине, а мама детей работала в РФ и постоянно их навещала вплоть до начала спецоперации.
В церемонии участвовали детский омбудсмен России Мария Львова-Белова и представитель посольства Катара Абдурахман Салех аль-Кувари.
Также в ноябре при посредничестве Катара Россия передала Украине семь детей.