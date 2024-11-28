Россия передала Украине семь детей, сообщает ТАСС . Посредничество в этом оказали власти Катара.

Семьи украинцев воссоединились в посольстве Катара в Москве. Участие в процессе принимали катарский посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и представитель детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

27 ноября МИД России также заявлял, что Москва готова провести рекордный обмен пленными с Киевом, вернув 630 украинских военных на паритетных условиях. Спикер дипломатического ведомства Мария Захарова заявляла, что РФ оставляет за Украиной право решить, кого из российских бойцов возвращать, поскольку для Москвы одинаково важно возвращение каждого защитника.

Вместе с тем официальный представитель МИД раскритиковала действия Киева по вопросу обмена пленными. По словам Захаровой, иногда Украина просит передать ей бойцов ВСУ, которые уже вернулись домой, либо тех, о ком Россия не имеет информации.