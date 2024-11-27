Россия согласилась на крупнейший обмен военнопленными с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ готова обменять с Украиной 630 военнопленных, сделав это на паритетных условиях. Если это произойдет, то обмен станет рекордным, сообщает РБК со ссылкой на брифинг дипломата.

В актуальный список входит 630 украинских военных, находящихся в плену. Москва готова «незамедлительно» передать пленных Киеву на паритетных условиях, указала Захарова.

«Хочу обратить внимание: Российская Федерация оставляет на решение Украины, кого из российских военнослужащих включать в обмен», — сказала спикер дипведомства, отметив, что для России одинаково важно возвращение каждого бойца.

Вместе с тем Захарова раскритиковала действия Украины по вопросу обмена пленными.

По словам офпреда министерства, Киев иногда просит передать ему тех бойцов ВСУ, которых уже обменяли, а также погибших при украинском ударе из РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке или при крушении Ил-76 в Белгородской области. Кроме того, Украина запрашивает возвращение тех военнослужащих, о которых у России нет данных.