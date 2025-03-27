Россия передала Украине пятерых детей в посольстве Москвы

Россия передала Украине пятерых детей 11-17 лет. Церемония воссоединения с семьями прошла в посольстве Катара в Москве, посредничество в процессе оказала Доха, передает корреспондент РБК .

В мероприятии участвовали глава аппарата детского омбудсмена России Алексей Газарян и катарский посол бен Насер бен Джасим Аль Тани.

Украинской стороне переданы трое мальчиков и две девочки в возрасте от 11 до 17 лет. В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой заявили, что четыре подростка переедут на Украину от одних родственников к другим. Пятый ребенок, мальчик, до воссоединения жил в российском учреждении.

В феврале Украина также передала России двух детей. Воссоединение юных россиян с семьями проходило в посольстве Катара в Москве.