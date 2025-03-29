Житель курской Суджи остался без дома и умер в подвале, когда прятался от ВСУ, сообщает РИА Новости .

Знакомый погибшего, эвакуированный житель курской Суджи Артем Белобров рассказал, что он спрятался в подвал после того, как разбили дом.

«Мы ему нашли буржуйку, уже приготовили все, термос нашли — кипяточек передавать. Потом в один „прекрасный“ момент пропал, зашли в подвал, а он там лежит, как спал, „скрючившись“, так и остался, уже закоченевший», — рассказал он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ликвидируют представителей киевского режима у погранперехода «Суджа» и у населенных пунктов Олешня и Гоголевка. В этих районах у ВСУ зафиксированы колоссальные потери.

Президент России Владимир Путин передал слова благодарности российским военным, которые освободили от присутствия ВСУ Суджу в Курской области.