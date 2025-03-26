Президент РФ Владимир Путин переадресовал российским военным слова благодарности за освобождение Суджи Курской области. Об этом верховный главнокомандующий заявил на открытии наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного съезда «Движения первых», сообщает ТАСС .

В ходе заседания Путину рассказали про девочку, которая хотела вернуться в Суджу, когда город уже деоккупировали. После этого волонтер курского реготделения «Движения первых» Надежда Алымова поблагодарила президента и военных за освобождение райцентра от ВСУ.

«Что касается вот этого желания вернуться домой в Суджу, то это не мне, прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», — сказал Путин.

Президент также поблагодарил активистов «Движения первых», которые работают в пунктах временного размещения в Курской области.

Неделей ранее Путин сообщил о завершающемся разгроме ВСУ в Курской области. Российский лидер также подчеркивал, что вторгнувшиеся под Курск украинские военные — это террористы, а совершенные ими преступления необходимо выявить и тщательно расследовать.