сегодня в 14:51

Путин назвал террористами всех военных ВСУ в Курской области

Все украинские военные и иностранные наемники, которые напали на Курскую область и совершали преступления против мирных жителей региона, — террористы, преступники и каратели, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. По словам главы государства, этих людей необходимо установить и привлечь к наказанию.

Путин подчеркнул, что согласно российскому законодательству вторгнувшиеся под Курск боевики являются террористами. Совершенные ими зверства необходимо выявить, зафиксировать и тщательно расследовать, заявил президент.

«Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях — и в Судже, и в других населенных пунктах», — поручил верховный главнокомандующий.

По словам Владимира Путина, российская армия провела ряд дерзких и стремительных операций в Курской области. Бойцы ВС России завершают разгром группировки ВСУ в этом регионе, отметил президент.