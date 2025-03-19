«Дерзкие операции»: Путин объявил о завершающемся разгроме ВСУ в Курской области

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Путин заявил о завершающемся разгроме ВСУ в Курской области

Разгром группировки украинской армии в Курской области подходит к концу, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. Глава государства также призвал вычислить и наказать всех людей, совершавших преступления против гражданских во время вторжения в российский регион.

По словам Путина, российские войска провели несколько стремительных и «достаточно дерзких» операций в Курской области. Российские бойцы показала эффективность и добились успехов на поле боя.

«Наши войска <…> завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — заявил Путин.

Президент также поручил прокурорам проконтролировать, чтобы все пострадавшие от действий Украины люди получали полноценную помощь.