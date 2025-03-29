Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области

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Военные российской армии продолжают достигать поставленных целей на специальную военную операцию. В рамках очередной боевой задачи ВС РФ освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Щербаки в Запорожской области, сообщили в Минобороны .

Информация об освобождении Щербаков в Запорожской области появилась 29 марта. В операции принимали участие подразделения группировки войск «Днепр».

Военные ВС РФ ежедневно продвигаются и укрепляют свои позиции в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают зачищать Курскую область от присутствия противника. Они уже приближаются к украинской границе в российском регионе.