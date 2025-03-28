Российские войска заняли населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Оборонное ведомство также отчиталось об освобождении Гоголевки Курской области.

Красное Первое взяли бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ. Российские военнослужащие предприняли активные и решительные действия, что позволило освободить населенный пункт.

Курскую Гоголевку деоккупировали бойцы группировки «Север». Российские военные близки к разгрому напавших под Курск украинских боевиков, сообщал президент РФ Владимир Путин.

Тем временем Минобороны России заявило, что Украина вновь нарушила договоренности об энергетическом перемирии и нанесла двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. В результате обстрела из американской РСЗО HIMARS энергообъект оказался фактически уничтожен.

Украинцы также пытались атаковать нефтезавод в Саратове. Российским военным удалось сбить 19 дронов противника.