ВС РФ освободили от ВСУ Гоголевку в Курской области

Российские военные продолжают зачистку территорий в Курской области. В ходе активных наступательных действий они освободили населенный пункт Гоголевка от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщили в Минобороны .

В освобождении Гоголевки в Курской области участвовали подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие в ходе слаженных и совместных действий провели успешные наступательные действия и установили контроль в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ликвидируют представителей киевского режима у погранперехода «Суджа» и у населенных пунктов Олешня и Гоголевка. В этих районах у ВСУ зафиксированы колоссальные потери.

Президент России Владимир Путин передал слова благодарности российским военным, которые освободили от присутствия ВСУ Суджу в Курской области.