Минобороны: ВСУ продолжили атаки на энергетику РФ и уничтожили станцию «Суджа»

Украина продолжила наносить удары по российским энергообъектам и нарушать свои обязательства по энергетическому перемирию. 28 марта ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа» и попытались поразить нефтезавод в Саратове, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сегодня украинские войска нанесли по «Судже» двойной удар, предварительно, из американской РСЗО HIMARS. На объекте произошел сильный пожар, и станция оказалась «фактически уничтожена».

Утром 28 марта ВС Украины также попытались дронами атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Российские ПВО сбили 19 беспилотников противника.

Помимо этого, 27 марта ВСУ обстреляли объект филиала ПАО «Россети Центр» в Белгородской области. В результате у жителей Шебекинского района пропало электричество.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского», — заявило оборонное ведомство России.

Подобными действиями ВСУ пытаются не допустить обрушения своего фронта и восстановить военный потенциал за счет европейских партнеров, добавили в Москве.