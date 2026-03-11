сегодня в 13:34

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Червоная Заря в Сумской области. Поражены живая сила и техника противника, сообщает Минобороны РФ в официальном канале в MAX .

Российские войска поразили две механизированные бригады ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Мирополье, Кияница, Храповщина и Глухов.

За неделю российские военные освободили 7 населенных пунктов в зоне СВО. До этого, С 23 февраля по 1 марта, были освобождены 5 населенных пунктов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность ВС РФ устанавливается в количестве 2 391 770 единиц, из которых 1 502 640 — военнослужащие.

