ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО

В период 2 по 8 марта под контроль ВС РФ перешли 7 населенных пунктов — четыре в ДНР и по одному в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

С 23 февраля по 1 марта российскими военными были освобождены 5 населенных пунктов — по 2 в Запорожской и Харьковской областях, один — в Днепропетровской области.

Ранее в селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области во время взрыва БПЛА ВСУ получила ранение 16-летняя девушка.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.