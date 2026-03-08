Дрон ВСУ травмировал несовершеннолетнюю в Белгородской области
Фото - © Медиасток.рф
В селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области во время взрыва БПЛА ВСУ получила ранение 16-летняя девушка. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшая сама пришла в больницу. У нее диагностировали минно-взрывную и баротравму.
Врачи оказали помощь девушке. Она будет лечиться в амбулаторных условиях.
Ранее Гладков сообщал, что FPV-дрон ВСУ ударил неподалеку от машины на участке дороги из Шебекино в Белгород. Ранения получили два гражданских.
