Дрон ВСУ травмировал несовершеннолетнюю в Белгородской области

сегодня в 16:39

В селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области во время взрыва БПЛА ВСУ получила ранение 16-летняя девушка. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшая сама пришла в больницу. У нее диагностировали минно-взрывную и баротравму.

Врачи оказали помощь девушке. Она будет лечиться в амбулаторных условиях.

Ранее Гладков сообщал, что FPV-дрон ВСУ ударил неподалеку от машины на участке дороги из Шебекино в Белгород. Ранения получили два гражданских.

