сегодня в 14:50

Украинский FPV-дрон повредил 2 авто и ранил двух людей в Белгородской области

Украинский FPV-дрон нанес сильный удар рядом с авто на участке дороги из Шебекино в Белгород. Ранены двое гражданских, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

У девушки осколочные ранения груди. Также травмированы глаз и ноги. Ее увезли в больницу.

Мужчина пребывает в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

На месте происшествия были повреждены две машины.

За сутки ВСУ 203 раза нанесли удары по Белгородской области. Они применяли как БПЛА, так и боеприпасы.

