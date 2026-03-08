Боевики ВСУ более 200 раз атаковали Белгородскую область за сутки

сегодня в 09:57

Гладков: ВСУ 203 раза ударили по Белгородской области за сутки

ВСУ 203 раза атаковали Белгородскую область за сутки. Использовались как беспилотники, так и боеприпасы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Алексеевский округ подвергся удару одного БПЛА ВСУ самолетного типа. Белгород атаковали 12 боеприпасами.

Белгородский округ подвергся удару 43 БПЛА ВСУ. Борисовский атаковали четыре беспилотника.

По Валуйскому округу противник ударил девятью БПЛА. Волоконовский атакован двумя беспилотниками.

Грайворонский округ был обстрелян противником 14 боеприпасами и 28 БПЛА. Губкинский атакован беспилотником.

По Ивнянскому округу хотели ударить двумя БПЛА самолетного типа. Краснояружский обстреляли 14 боеприпасами и 43 БПЛА.

Прохоровский округ атакован беспилотником. По Ракитянскому тоже ударил один БПЛА противника.

По Шебекинскому округу ударили 27 БПЛА. Над Яковлевским сбили один беспилотник ВСУ самолетного типа.

