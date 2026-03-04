сегодня в 19:14

Путин указом установил штатную численность ВС РФ на уровне 2,4 млн человек

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность ВС РФ устанавливается в количестве 2 391 770 единиц, из которых 1 502 640 — военнослужащие.

Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Таким образом, указом Путина штатная численность ВС РФ выросла на 2,6 тыс. военных.

Указом от 2024 года штатная численность ВС РФ была установлена на уровне 2 389 130 единиц, из которых 1 500 000 — военнослужащие. Сейчас он недействителен.

Новый указ вступил в силу с 4 марта 2026 года.

