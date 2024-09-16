Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тыс человек

Согласно документу, с начала 2025 года штатная численность российской армии устанавливается на уровне 2 млн 39 тыс. 758 человек, среди которых 1 млн 150 тыс. 628 — военнослужащие.

Прошлый указ действовал с 1 января 2018 года и утратил свои силу. Он утверждал штатную численность ВС РФ на уровне 1 млн 902 тыс. 758 единиц, среди которых военнослужащими являются 1 млн 13 тыс. 628 человек.

Новый указ главы государства вступает в силу 1 января 2025 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пестов заявил, что заявление Владимира Путина о последствиях запуска «натовских» ракет по территории России достигло адресатов и не оставляет места для двусмысленного толкования.