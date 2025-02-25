ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по военным аэродромам Украины

Украинские военные аэродромы подверглись ударам ВС РФ с использованием высокоточного оружия. Их инфраструктура была уничтожена, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Российская армия применила беспилотники и высокоточные авиационные средства поражения. Операция завершилась успешно, все намеченные объекты инфраструктуры были поражены.

Ранее сообщалось, что во всех районах Украины утром 25 февраля была объявлена воздушная тревога.

Накануне вечером российские военные сбили вражеские беспилотники над Черным морем и Брянской областью.