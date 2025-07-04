Экс-тренер «Спартака» и «Динамо» прокомментировал трансфер Сергеева

Ранее сообщалось, что Сергеев может оказаться в «Динамо», однако «Спартак» также проявляет к нему активный интерес. У экс-тренера спросили, какой клуб, по его мнению, подойдет футболисту больше.

«Во-первых, что ему лучше подойдет — это он сам решит. Внутренний голос всегда подскажет. Во-вторых, вы сказали „уговаривают“. В моем лексиконе нет такого слова, когда дело касается трансфера. Я бы его больше убеждал, чем уговаривал. Потому что ты же не можешь уговаривать. Есть клуб, есть контракт, есть контрактные обязательства, которые тебе могут дать. И здесь от того, что я буду кого-то просить и уговаривать, ничего не поменяется», — отметил Черчесов.

Он добавил, что решающее значение имеют аргументы, влияющие на выбор спортсмена в пользу того или иного клуба. Бывший тренер считает, что Сергеев — опытный футболист, и его интуиция подскажет ему лучший путь.

По его словам, футболист уже доказал свою ценность, усилив «Крылья Советов». Конкуренция будет высокой как в «Спартаке», так и в «Динамо», поэтому Сергееву в любом случае придется доказывать свою состоятельность. В «Крыльях Советов» ему было проще, поскольку его приобрели как основного нападающего, где он чувствовал себя комфортно и демонстрировал свои лучшие качества. Что ждет спортсмена в другом клубе, предсказать невозможно, но он, безусловно, игрок хорошего уровня, подчеркнул Черчесов.

В ответ на вопрос о том, хотел бы Черчесов как бывший игрок «Спартака» видеть Сергеева в команде, тот ответил, что его личные желания не имеют значения. Клубы знают, что для них важнее, а игрок сам определит, где сможет максимально раскрыть свой потенциал. Решение остается за футболистом, а он будет лишь наблюдать, заявил экс-тренер.

Ранее в прессе появились сообщения о возможном переходе Сергеева либо в «Динамо», либо в московский «Спартак». Представители «Крыльев Советов» подтвердили вероятность ухода игрока в московский клуб.

В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 30 матчах во всех турнирах.