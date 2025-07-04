В Подмосковье подвели итоги участия в проекте «Производительность труда»

Рабочая группа предприятия ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» из подмосковного Дмитрова совместно со специалистами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках проекта был реализован пилотный поток — «Процесс производства сухих кормов для непродуктивных животных AlphaPet». В результате внедрения бережливых технологий предприятию удалось добиться значительного улучшения производственных показателей. Время протекания процесса производства сократилось на 14 процентов, объем незавершенного производства (запасы в потоке) уменьшился на 15 процентов, а выработка персонала увеличилась на 12,2 процента. По предварительным расчетам, ожидаемый экономический эффект от реализации проекта по итогам года составит порядка 110 млн рублей.

Проект был реализован в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты РЦК провели комплексную диагностику производственного процесса, выявили узкие места и внедрили ряд улучшений. Полученный опыт планируется масштабировать на другие участки производства.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше информации о поддержке бизнеса в регионе — на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.