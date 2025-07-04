«Авито Тех» покупает технологическую платформу для продуктовых экспериментов

Эта сделка поможет ускорить развитие собственного продукта для аналитики — Trisigma — за счет объединения технологических решений, экспертизы команд и расширения клиентской базы. Управляющий партнер «Авито» Иван Гуз отметил, что сервис активно использует A/B-тестирование в развитии собственных цифровых продуктов — только за последний год компания провела более 4000 экспериментов. Это один из самых высоких показателей не только на российском, но и на мировом рынке.

«„Авито Тех“ планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для продуктовой аналитики. Согласно нашим оценкам, сейчас на нем нет универсальных решений, которые подходили бы компаниям любого масштаба и бизнес-профиля. Приобретение платформы Sigma поможет „Авито Тех“ в создании универсального решения для клиентов, что будет в том числе способствовать развитию IT-рынка в целом», — сказал Гуз.

Trisigma — флагманский продукт «Авито Тех» для A/B‑тестирования — позволяет запускать сотни параллельных экспериментов, автоматически оценивать их результаты и визуализировать влияние изменений на ключевые бизнес-показатели. Особую ценность решение представляет для компаний электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ. В дальнейшем они также получат доступ к новым возможностям и развитию функциональности платформы.

«Команда EXPF Sigma в полном составе продолжит работать над развитием двух продуктов на стороне „Авито Тех“. Для клиентов EXPF ничего не изменится — они сохранят доступ к инструментам и смогут пользоваться платформой на прежних условиях», — уточнили фаундеры EXPF Виталий Черемисинов и Искандер Мирмахмадов.