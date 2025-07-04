В России продолжаются сбои: неполадки «перекинулись» на Telegram

сегодня в 17:19

Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

Пользователи массово пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram, следует данных на портале Downdetector , который занимается мониторингом неполадок в функционировании интернет-сервисов. Всплеск жалоб начался примерно с 16:45 по московскому времени.

Пользователи жалуются на сбои при отправке сообщений, а также на общие неполадки в функционировании приложения. Пик жалоб зафиксирован в 17:09 по Москве — их количество превысило 1200.

Сегодня, 4 июля, в России уже происходил масштабный сбой в работе мобильной связи и интернета. Большая часть жалоб поступала из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тверской и Белгородской областей.

Накануне пользователи также жаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте».