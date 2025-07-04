Масштабный сбой мобильной связи и интернета произошел в России
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В работе ряда мобильных операторов и интернет-провайдеров в пятницу днем произошел сбой, большая часть жалоб приходится на москвичей, свидетельствуют данные сайта сбой.рф.
В частности, проблемы зафиксированы у «Ростелекома», «Т2», «МегаФона», «Билайна» и ряда других операторов.
Жалобы поступают из Москвы, Московской области, Тверской области, Санкт-Петербурга, а также из Белгородской области.