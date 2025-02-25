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Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Она началась около 06:53 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту от министерства цифровой трансформации соседней страны.

Через некоторое время после объявления тревоги украинское СМИ «Общественное. Новости» рассказало о взрыве, прозвучавшем рядом с Черкассами.

Ночью громкие звуки слышали в Киеве и Сумах.

Минобороны РФ сообщало, что российские войска с 15 по 21 февраля поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры Украины. По ним нанесли 11 групповых ударов.