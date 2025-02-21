ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по энергообъектам и портам Украины

Российские войска с 15 по 21 февраля поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры Украины. По ним было нанесено 11 групповых ударов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

ВС РФ атаковали цели с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.

Групповые удары пришлись по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Кроме того, были поражены электроподстанции противника.

Все эти объекты обеспечивали работу украинского ВПК.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по цехам военных предприятий Украины. Все цели были поражены.