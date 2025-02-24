Над Черным морем и Брянской областью сбили три беспилотника

Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Черным морем и Брянской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в промежутке с 20:00 до 20:30 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

«…уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над акваторией Черного моря и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Ранее российские средства ПВО в промежутке с 16:15 до 17:00 ликвидировали шесть украинских беспилотников. Воздушные объекты сбили в разных регионах РФ.