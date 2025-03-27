Вражеский БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью
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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Киевский режим пытался атаковать российский регион среди ночи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Накануне жители Белгорода сообщали о громких звуках в небе от работы ПВО. До этого украинский БПЛА попал по храму в селе Ясные Зори Белгородского района. Был поврежден купол.
26 марта ВСУ снова атаковали энергетические объекты России, несмотря на обещание Киева придерживаться моратория о ненанесении таких ударов. Они пытались ударить дронами по Глебовскому подземному хранилищу газа, а также атаковали энергоинфраструктуру в Брянской и Курской областях.
В Кремле заявляли, что российские войска продолжают воздерживаться от ударов по энергообъектам Украины и соблюдать соответствующий приказ президента Владимира Путина.