Вражеский БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью

Накануне жители Белгорода сообщали о громких звуках в небе от работы ПВО. До этого украинский БПЛА попал по храму в селе Ясные Зори Белгородского района. Был поврежден купол.

26 марта ВСУ снова атаковали энергетические объекты России, несмотря на обещание Киева придерживаться моратория о ненанесении таких ударов. Они пытались ударить дронами по Глебовскому подземному хранилищу газа, а также атаковали энергоинфраструктуру в Брянской и Курской областях.

В Кремле заявляли, что российские войска продолжают воздерживаться от ударов по энергообъектам Украины и соблюдать соответствующий приказ президента Владимира Путина.