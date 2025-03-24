Украинский беспилотник прилетел в храм в Белгородской области

Гладков сообщил о прилете украинского дрона в храм под Белгородом

Сразу три населенных пункта Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые задействовали в атаках беспилотники. Один из дронов попал чуть ниже купола одного из храмов, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки украинского беспилотника в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, где был поврежден купол. Кроме того, в этом населенном пункте пострадал корпус сельскохозяйственного предприятия из-за падения боеприпаса, сообщил Гладков.

В селе Черемошное были повреждены окна, кровля, фасад и забор частного дома в результате артиллерийского обстрела. Была также нарушена линия электропередачи.

В городе Шебекино был нейтрализован дрон с системой радиоэлектронной борьбы FPV, что привело к повреждению окон в многоквартирном доме и социальном объекте из-за взрыва. Также пострадали три легковых автомобиля от осколков.

Жертв среди населения ни в одном из населенных пунктов нет, однако это предварительная информация.