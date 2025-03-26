Минобороны: Украина вновь нарушила обещание о моратории на удары по энергетике

Украинские войска снова атаковали энергетические объекты России, несмотря на обещание Киева придерживаться моратория о ненанесении таких ударов. Ночью 26 марта украинцы пытались ударить дронами по Глебовскому подземному хранилищу газа, а также атаковали энергоинфраструктуру в Брянской и Курской областях, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ночью в районе крымского мыса Тарханкут сбили два украинских дрона, которые хотели атаковать подземное газохранилище.

После полуночи украинцы также совершили очередную атаку, запустив дрон по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» под Брянском. В результате этого вышла из строя высоковольтная линия, из-за чего у жителей Комаричского района пропал свет.

Помимо этого, днем 25 марта украинский БПЛА атаковал энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» в Курской области. В результате налета беспилотников более 4000 жителей Хомутовского района лишились электроэнергии.

«Таким образом, киевский режим <…> в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», — заявило оборонное ведомство РФ.

В Кремле заявляли, что российские войска продолжают воздерживаться от ударов по энергообъектам Украины и соблюдать соответствующий приказ президента Владимира Путина.