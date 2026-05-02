Мошенники начали предлагать москвичам «перерасчет» коммунальных платежей

Аферисты, действующие от имени Мосэнергосбыта, начали создавать чаты в мессенджерах и предлагать в них якобы перерасчет коммунальных платежей. Цель — получить доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги», сообщает РИА Новости .

Злоумышленники добавляют москвичей в чаты и сообщают, что теперь данные по платежам будут автоматически переноситься с «Госуслуг». Под предлогом перерасчета они просят жертву перейти в якобы официальный бот портала, подтвердить номер телефона и получить у бота «уникальный ключ», который затем необходимо отправить в чат.

Если человек пересылает код, мошенник получает доступ к его личному кабинету на «Госуслугах».

