В России с 1 сентября разрешат пересадку нервов и фрагментов костей

С 1 сентября спинной мозг, нервы, кости будут включены в список объектов, разрешенных для трансплантации. Это указано в приказе Минздрава, сообщает ТАСС .

Как говорится в документе, утверждены изменения в перечень объектов трансплантации.

Отныне разрешенными для пересадки станут нервы, спинной мозг и его фрагменты, а также кости и их фрагменты. При этом из перечня исключены кости свода черепа и нижняя челюсть.

Ранее Минздрав РФ расширил перечень временных противопоказаний к донорству крови.

