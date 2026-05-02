На отдельных территориях России могут запретить приготовление шашлыков

Местные власти в случае повышения пожарной опасности вправе вводить временный запрет на разведение открытого огня, включая использование мангалов, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет штраф до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима — до 20 тысяч рублей. Если нарушение привело к пожару и ущербу, штраф может достичь 50 тысяч рублей, а при тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.

Штрафа можно избежать, соблюдая правила: мангал должен быть не ближе 5 м от здания, в радиусе 2 м необходимо убрать горючие материалы, рядом должны быть средства пожаротушения.

При особом противопожарном режиме жарить шашлыки на природе запрещено полностью, в городах это можно делать только в специально оборудованных местах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.