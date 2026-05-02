Частный джет и люксовый кортеж: Flo Rida приехал в Россию на гастроли

Американский музыкант Flo Rida (Трэмар Диллард) прилетел в аэропорт Внуково на частном самолете для проведения своего первого турне по России. В воздушной гавани артиста встретили народным ансамблем и традиционным фуршетом с черной икрой, алкоголем и бородинским хлебом, сообщает Mash .

Путь исполнителя из мексиканского Канкуна через турецкий Стамбул занял 15 часов. Перелет на частном джете стоимостью около 300 тысяч евро Flo Rida оплатил самостоятельно, чтобы отдохнуть между выступлениями. В дальнейшем на этом же борту он продолжит ездить по регионам страны.

Для передвижения по столице артисту предоставили кортеж из черных автомобилей Cadillac и Mercedes-Benz. Прямо в багажнике одной из машин для гостя и был организован фуршет. На время пребывания в Москве музыкант остановился в отеле Four Seasons.

График выступлений Flo Rida включает четыре концерта: 2 и 3 мая в Москве, а затем в Краснодаре и Новосибирске. Изначально визит планировался на 8 марта, однако сроки были скорректированы из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.