Частный джет и люксовый кортеж: Flo Rida приехал в Россию на гастроли
Американский музыкант Flo Rida (Трэмар Диллард) прилетел в аэропорт Внуково на частном самолете для проведения своего первого турне по России. В воздушной гавани артиста встретили народным ансамблем и традиционным фуршетом с черной икрой, алкоголем и бородинским хлебом, сообщает Mash.
Путь исполнителя из мексиканского Канкуна через турецкий Стамбул занял 15 часов. Перелет на частном джете стоимостью около 300 тысяч евро Flo Rida оплатил самостоятельно, чтобы отдохнуть между выступлениями. В дальнейшем на этом же борту он продолжит ездить по регионам страны.
Для передвижения по столице артисту предоставили кортеж из черных автомобилей Cadillac и Mercedes-Benz. Прямо в багажнике одной из машин для гостя и был организован фуршет. На время пребывания в Москве музыкант остановился в отеле Four Seasons.
График выступлений Flo Rida включает четыре концерта: 2 и 3 мая в Москве, а затем в Краснодаре и Новосибирске. Изначально визит планировался на 8 марта, однако сроки были скорректированы из-за ситуации на Ближнем Востоке.
