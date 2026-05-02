Соединенные Штаты планируют наказывать Евросоюз, а не сотрудничать с ним

Politico: США собираются не сотрудничать с ЕС, а наказывать его

Администрация президента США Дональда Трампа сместила приоритеты внешней политики с украинского кризиса на военную операцию против Ирана, что привело к обострению отношений с европейскими партнерами. По оценке газеты Politico, действия Вашингтона в последние дни свидетельствуют о намерении не сотрудничать, а осуждать и наказывать страны ЕС за отсутствие поддержки в войне против исламской республики, сообщает ТАСС .

Издание отмечает, что американские официальные лица практически перестали поднимать тему завершения конфликта на Украине, так как усилия переговорщиков теперь сосредоточены на иранском направлении. Недовольство президента США Дональда Трампа позицией членов НАТО подталкивает европейские государства к снижению зависимости от Вашингтона. Разногласия между сторонами характеризуются как практически непримиримые, что подчеркивается критикой американского лидера в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Одним из ключевых проявлений кризиса стало решение о сокращении американского военного присутствия в Германии.

Также Politico упоминает телефонный разговор Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 29 апреля. По мнению аналитиков, этот контакт наряду с планами по выводу войск демонстрирует, что американский президент на данном этапе больше заинтересован в давлении на европейских союзников, чем в поиске точек соприкосновения с ними.

