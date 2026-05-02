Попытка атаки украинских БПЛА на Москву продолжается
Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник ВСУ
Силы ПВО ликвидировали летевший на Москву украинский беспилотник. Его обломки упали, сообщает в своем канале в MAX мэр российской столицы Сергей Собянин.
Специалисты городских служб находятся на месте падения осколков БПЛА ВСУ.
2 мая в 02:06 Собянин в канале написал, что был сбит первый украинский беспилотник, летевший на Москву. В 03:11 ликвидировали второй.
В 04:03 уничтожили еще два беспилотника. В 04:11 сбили один БПЛА.
